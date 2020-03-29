2020-03-29T10:09:23+03:00
Происшествия

Ночью в Твери тушили мусорный контейнер и хозпостройку

Пострадавших нет
Ирина ТАРАСОВА
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Пострадавших нет, - уточняют в пресс-службе ГУ МЧС России по Тверской областиПострадавших нет, - уточняют в пресс-службе ГУ МЧС России по Тверской областиФото: Станислав ШЕВЧЕНКО
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В ночь с 27 на 28 марта в Твери поступило сообщение о возгорании на улице Паши Савельевой, у дома №52. На месте оказалось, что горит контейнер с мусором.

Чуть позже пришел сигнал о том, что в том же районе (по адресу - ул. П. Савельевой, 44) горит хозяйственная постройка.

- Это было одноэтажное неотапливаемое и не электрифицированное здание. В результате пожара постройка 6 на 6 метров полностью сгорела. Пострадавших нет, - уточняют в пресс-службе ГУ МЧС России по Тверской области.

Полная ликвидация пожара была объявлена в 01.00.

На месте работали: ПСЧ-3, ПСЧ-4, СПСЧ 1 и ОП ПСЧ-3В.

ИСТОЧНИК KP.RU

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