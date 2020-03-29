Ночью в Твери тушили мусорный контейнер и хозпостройку
В ночь с 27 на 28 марта в Твери поступило сообщение о возгорании на улице Паши Савельевой, у дома №52. На месте оказалось, что горит контейнер с мусором.
Чуть позже пришел сигнал о том, что в том же районе (по адресу - ул. П. Савельевой, 44) горит хозяйственная постройка.
- Это было одноэтажное неотапливаемое и не электрифицированное здание. В результате пожара постройка 6 на 6 метров полностью сгорела. Пострадавших нет, - уточняют в пресс-службе ГУ МЧС России по Тверской области.
Полная ликвидация пожара была объявлена в 01.00.
На месте работали: ПСЧ-3, ПСЧ-4, СПСЧ 1 и ОП ПСЧ-3В.
ИСТОЧНИК KP.RU