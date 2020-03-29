Мамулино – Энергоремонт: в Твери запускают обновленный 27 маршрут

29 Март 2020 2020-03-29T10:18:39+03:00

Работать на линии будет всего один автобус. Фото: Транспорт Верхневолжья

На линии будет работать один автобус среднего класса

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В Твери в рамках новой транспортной реформы с 30 марта запускают обновленный 27-й маршрут. Об этом сообщают в официальной группе "Транспорт Верхневолжья". Правда, работать на линии будет всего один автобус.

Расписание уточнено. Отправляться из Мамулино по рабочим дням он будет: в 6:05, в 8:20. Отправляться от останоночного пункта «Энергоремонт» по рабочим дням: в 7:11,в 9:26.

Напомним, об остановочных пунктах.

- в прямом направлении: (наименования остановочных пунктов по пути следования транспортных средств в прямом направлении): Мамулино-конечная, Поликлиника, Почта, Спорткомплекс, Мамулино-2, Брусилово, Улица Марии Смирновой, Торговый дом «Тандем», Гипермаркет «Леруа-Мерлен», Торговый парк №1, Гипермаркет «Глобус»-конечная, Гипермаркет «Глобус», Улица Марины Расковой, Улица Можайского, Универсам, Мага-зин, Бульвар Гусева, Улица Королёва, Торговый центр, Улица Левитана, Детский сад, Универсам, Посёлок имени Чкалова, Октябрьский проспект, Бульвар Цанова дом №2, Бульвар Цанова, Торговый центр, 6-я городская больница, Площадь Терешковой, Озёрная улица, Улица Ротмистрова, Пло-щадь Гагарина (торговый центр «РИО»), Площадь Гагарина, Экскаваторный завод, 2-я Проходная, Энергоремонт.

- в обратном направлении (наименования остановочных пунктов по пути следования транспортных средств в обратном направлении): Энергоремонт, 2-я проходная, Экскаваторный завод, Площадь Гагарина, Площадь Гагарина (торговый центр «РИО»), Улица Ротмистрова, Озёрная улица, Площадь Те-решковой, 6-я городская больница, Торговый центр, Бульвар Цанова, «Афа-насий-пиво», Автовокзал, Октябрьский проспект, Посёлок имени Чкалова, Улица Можайского, Универсам, Магазин, Бульвар Гусева, Улица Королёва, Торговый центр, Улица Левитана, Детский сад, Универсам, Улица Марины Расковой, Гипермаркет «Глобус», Торговый дом «Тандем», Улица Марии Смирновой, Брусилово, Мамулино-2, Спорткомплекс, Почта, Поликлиника, Мамулино-конечная.

Однако необходимо уточнение, так как автобус работает лишь в будние дни, а с завтрашнего дня - объявленные выходные, то на маршрут он скорее всего не выйдет, по причине того, что все маршруты в Твери пока что работают по графику выходного дня.

ИСТОЧНИК KP.RU