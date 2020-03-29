Часть электричек отменят на участке Москва-Тверь

29 Март 2020 2020-03-29T01:00:18+03:00

Часть поездов будет отменена во время нерабочих дней. Фото: МТППК

Изменения коснутся периода с 30 марта по 3 апреля

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С 30 марта по 3 апреля во время нерабочих дней пригородные поезда Ленинградского направления будут ходить по изменённому расписанию.

Московско-Тверская пригородная пассажирская компания (МТППК) сообщает, что из-за прогнозируемого значительного снижения пассажиропотока часть поездов на участке Москва – Тверь будет отменена.

- Мы ожидаем (и надеемся!), что пассажиропоток значительно уменьшится. Поэтому часть поездов будет отменена. Пожалуйста, постарайтесь на следующей неделе не выходить из дома без крайней необходимости. Но если всё же поедете на наших поездах, проверяйте расписание заранее, - комментирует МТППК.

Помимо этого, в указанные дни изменится время отправления/прибытия некоторых пригородных поездов Московско-Тверской ППК.

С изменениями можно ознакомиться на информационных стендах станций и на сайте ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам».

Также актуальное расписание всегда можно найти в мобильном приложении «РЖД Пассажирам», доступном для iOS и Android.

ИСТОЧНИК KP.RU