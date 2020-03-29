2020-03-29T01:00:18+03:00
Общество

Часть электричек отменят на участке Москва-Тверь

Изменения коснутся периода с 30 марта по 3 апреля
Ирина ТАРАСОВА
Поделиться:
Часть поездов будет отменена во время нерабочих дней. Фото: МТППКЧасть поездов будет отменена во время нерабочих дней. Фото: МТППК
Изменить размер текста:

С 30 марта по 3 апреля во время нерабочих дней пригородные поезда Ленинградского направления будут ходить по изменённому расписанию.

Московско-Тверская пригородная пассажирская компания (МТППК) сообщает, что из-за прогнозируемого значительного снижения пассажиропотока часть поездов на участке МоскваТверь будет отменена.

- Мы ожидаем (и надеемся!), что пассажиропоток значительно уменьшится. Поэтому часть поездов будет отменена. Пожалуйста, постарайтесь на следующей неделе не выходить из дома без крайней необходимости. Но если всё же поедете на наших поездах, проверяйте расписание заранее, - комментирует МТППК.

Помимо этого, в указанные дни изменится время отправления/прибытия некоторых пригородных поездов Московско-Тверской ППК.

С изменениями можно ознакомиться на информационных стендах станций и на сайте ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам».

Также актуальное расписание всегда можно найти в мобильном приложении «РЖД Пассажирам», доступном для iOS и Android.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Часть электричек отменят на участке Москва-Тверь
Из-за пьяного водителя в ДТП пострадало двое человек в Тверской области
Из-за пала травы с 27 марта в Тверской области установлен пожароопасный период
Новых случаев коронавирусной инфекции в Тверской области не выявлено
Крупные супермаркеты Твери почти пустые, продавцы в масках и перчатках
Автомобиль в Тверской области съехал с трассы М-10 и врезался в дерево
В Твери торговые центры переходят на работу в ограниченном режиме
На строительство Тверской Детской областной больницы выделят свыше 5 млрд рублей
Нетрезвый мужчина мчался на автомобиле по Твери и врезался в столб
Сотрудники полиции остановили в Тверской области машину, в которой перевозили наркотик
Тверской театр юного зрителя приглашает на онлайн-просмотр "Русалочки"
Режим повышенной готовности в Тверской области из-за коронавируса: Почта России перешла на особый режим работы
В Твери сбили 19-летнюю девушку
Полицейские в Тверской области задержали телефонного мошенника
Администрация Твери предостерегла жителей от покупки медицинских масок на улице
Двух пациентов, выздоровевших после коронавируса, выписали в Твери
Девушка пострадала в ДТП в Бежецком районе Тверской области
За минувшие сутки спасатели МЧС по Тверской области 97 раз выезжали тушить горящую траву
Коронавирус в Тверской области: в Верхневолжье приостановлено лечение в детских санаториях
Жителя Тверской области накажут за нарушение режима изоляции
На Октябрьском проспекте в Твери сбили девушку
Дождь и мокрый снег обещают жителям Тверской области
Спасти чью-то жизнь, просто оставшись дома, – не такая уж сложная задача: глава парламента Твери о распространении коронавируса
Жителям Тверской области, вернувшимся и зарубежных стран, напомнили о самоизоляции
Коронавирус в Тверской области: в детских садах будут организованы дежурные группы для детей работников жизнеобеспечивающих служб