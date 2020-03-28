Из-за пьяного водителя в ДТП пострадало двое человек в Тверской области

28 Март 2020 2020-03-28T19:41:14+03:00

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28 марта в Кесовогорском районе Тверской области произошло дорожно-транспортное происшествие. На 17 км автодороги Кесова - Гора - Сенцово - Лбовские Хутора автомобиль Лада Ларгус съехал с дороги, после чего опрокинулся в кювет.

В результате аварии пострадало двое человек - 67-летний водитель и 41-летняя пассажирка.

Как установила экспертиза, водитель был нетрезв, - комментируют в УГИБДД по Тверской области.

Угрозы жизни пострадавших нет.

ИСТОЧНИК KP.RU