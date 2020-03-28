Из-за пьяного водителя в ДТП пострадало двое человек в Тверской области
Угрозы жизни нет
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28 марта в Кесовогорском районе Тверской области произошло дорожно-транспортное происшествие. На 17 км автодороги Кесова - Гора - Сенцово - Лбовские Хутора автомобиль Лада Ларгус съехал с дороги, после чего опрокинулся в кювет.
В результате аварии пострадало двое человек - 67-летний водитель и 41-летняя пассажирка.
Как установила экспертиза, водитель был нетрезв, - комментируют в УГИБДД по Тверской области.
Угрозы жизни пострадавших нет.
ИСТОЧНИК KP.RU