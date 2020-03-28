Из-за пала травы с 27 марта в Тверской области установлен пожароопасный период

28 Март 2020 2020-03-28T17:35:47+03:00

Только с начала этого сезона в Тверской области произошло более 300 пала на площади 800 Га

Изменить размер текста: A A

Потепление и свободные дни привели к тому, что в Тверской области значительно увеличилось количество неконтролируемых палов сухой растительности. Только в этом году по сообщению ГУ МЧС России в Тверской области произошло более 300 пала на площади 800 Га.

В связи с этим распоряжением правительства региона (от 26.03.2020 № 190-рп) в Тверской области с 27 марта по 30 сентября установлен пожароопасный период.

В список, где палы травы происходят чаще и где ввели «Особый противопожарный режим» вошли следующие районы: Бельский, Зубцовский, Калининский, Кимрский, Краснохолмский, Лесной, Селижаровский, Сонковский, Старицкий, а также Кашинское, Нелидовское и Осташковское ГО.

Важно помнить, что нарушение особого противопожарного режима влечёт за собой штрафы. На частных лиц – от двух до четырёх тысяч рублей; на должностных - от пятнадцати до тридцати тысяч рублей; на юридических лиц - от двухсот до четырёхсот тысяч рублей.

Предупреждающие сообщения МЧС рассылает и на телефоны жителей Тверской области:

- Не жгите сухую траву и мусор! Есть угроза населенным пунктам от огня. При пожаре звоните по телефону: 101, 112. Телефон доверия: 39-99-99.

ИСТОЧНИК KP.RU