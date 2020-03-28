2020-03-28T17:06:49+03:00
Коронавирус Covid-19

Новых случаев коронавирусной инфекции в Тверской области не выявлено

Информация верна на 28 марта
Ирина ТАРАСОВА
Поделиться:
Стабильная ситуация в регионе сохраняется с 20 мартаСтабильная ситуация в регионе сохраняется с 20 мартаФото: Александр ГЛУЗ
Изменить размер текста:

На 12.30 28 марта в Тверской области не выявлено новых случаев коронавирусной инфекции. Об этом сообщает Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.

Отметим, стабильная ситуация в регионе сохраняется с 20 марта. За все время в Тверской области было зафиксировано три случая заболевания. 27 марта после 11-дневного лечения семейная пара была выписана.

Напоминаем, что всех граждан Тверской области просят в период нерабочих дней с 28 марта по 5 апреля соблюдать профилактические меры и ограничения.

А те, кто не так давно вернулся из-за рубежа, должны в течение двух недель находиться дома на самоизоляции, а также сообщить о месте и датах их пребывания и возвращения в регион по телефону «горячей линии» 8-800-333-93-72.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Распространение коронавируса в мире»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Из-за пьяного водителя в ДТП пострадало двое человек в Тверской области
Из-за пала травы с 27 марта в Тверской области установлен пожароопасный период
Новых случаев коронавирусной инфекции в Тверской области не выявлено
Крупные супермаркеты Твери почти пустые, продавцы в масках и перчатках
Автомобиль в Тверской области съехал с трассы М-10 и врезался в дерево
В Твери торговые центры переходят на работу в ограниченном режиме
На строительство Тверской Детской областной больницы выделят свыше 5 млрд рублей
Нетрезвый мужчина мчался на автомобиле по Твери и врезался в столб
Сотрудники полиции остановили в Тверской области машину, в которой перевозили наркотик
Тверской театр юного зрителя приглашает на онлайн-просмотр "Русалочки"
Режим повышенной готовности в Тверской области из-за коронавируса: Почта России перешла на особый режим работы
В Твери сбили 19-летнюю девушку
Полицейские в Тверской области задержали телефонного мошенника
Администрация Твери предостерегла жителей от покупки медицинских масок на улице
Двух пациентов, выздоровевших после коронавируса, выписали в Твери
Девушка пострадала в ДТП в Бежецком районе Тверской области
За минувшие сутки спасатели МЧС по Тверской области 97 раз выезжали тушить горящую траву
Коронавирус в Тверской области: в Верхневолжье приостановлено лечение в детских санаториях
Жителя Тверской области накажут за нарушение режима изоляции
На Октябрьском проспекте в Твери сбили девушку
Дождь и мокрый снег обещают жителям Тверской области
Спасти чью-то жизнь, просто оставшись дома, – не такая уж сложная задача: глава парламента Твери о распространении коронавируса
Жителям Тверской области, вернувшимся и зарубежных стран, напомнили о самоизоляции
Коронавирус в Тверской области: в детских садах будут организованы дежурные группы для детей работников жизнеобеспечивающих служб