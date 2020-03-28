Новых случаев коронавирусной инфекции в Тверской области не выявлено

28 Март 2020 2020-03-28T17:06:49+03:00

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На 12.30 28 марта в Тверской области не выявлено новых случаев коронавирусной инфекции. Об этом сообщает Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.

Отметим, стабильная ситуация в регионе сохраняется с 20 марта. За все время в Тверской области было зафиксировано три случая заболевания. 27 марта после 11-дневного лечения семейная пара была выписана.

Напоминаем, что всех граждан Тверской области просят в период нерабочих дней с 28 марта по 5 апреля соблюдать профилактические меры и ограничения.

А те, кто не так давно вернулся из-за рубежа, должны в течение двух недель находиться дома на самоизоляции, а также сообщить о месте и датах их пребывания и возвращения в регион по телефону «горячей линии» 8-800-333-93-72.

ИСТОЧНИК KP.RU