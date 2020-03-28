2020-03-28T10:52:14+03:00
Звезды

Тверской театр юного зрителя приглашает на онлайн-просмотр "Русалочки"

Вторым спектаклем станет "Забыть Герострата!.."
Ирина ТАРАСОВА
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В 12.00 можно будет увидеть легендарную "Русалочку". Фото: ТЮЗВ 12.00 можно будет увидеть легендарную "Русалочку". Фото: ТЮЗ
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28 марта Тверской театр юного зрителя приглашает на онлайн-просмотры спектаклей.

В 12.00 можно будет увидеть легендарную "Русалочку" (6+) в постановке Ларисы Леляновой. Спектакль по мотивам сказки Г.-Х. Андерсена, о котором до сих пор вспоминают жители города, спектакль, сочетающий в себе великолепные актёрские работы, оригинальную сценографию и потрясающую музыку!

Его премьера спектакля состоялась 31 марта 1998 года. Трансляция начнётся в 12:00 и будет доступна по ссылке.

Вторым спектаклем станет - "Забыть Герострата!.." в постановке заслуженного артиста России Эдуарда Терехова!

Следите за анонсами.

ИСТОЧНИК KP.RU

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