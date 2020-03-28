Тверской театр юного зрителя приглашает на онлайн-просмотр "Русалочки"
28 марта Тверской театр юного зрителя приглашает на онлайн-просмотры спектаклей.
В 12.00 можно будет увидеть легендарную "Русалочку" (6+) в постановке Ларисы Леляновой. Спектакль по мотивам сказки Г.-Х. Андерсена, о котором до сих пор вспоминают жители города, спектакль, сочетающий в себе великолепные актёрские работы, оригинальную сценографию и потрясающую музыку!
Его премьера спектакля состоялась 31 марта 1998 года. Трансляция начнётся в 12:00 и будет доступна по ссылке.
Вторым спектаклем станет - "Забыть Герострата!.." в постановке заслуженного артиста России Эдуарда Терехова!
ИСТОЧНИК KP.RU