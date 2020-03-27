Количество заражённых коронавирусом в Тверской области на 27 марта 2020 года: подтверждено три, новых не регистрировалось

27 Март 2020 2020-03-27T12:18:13+03:00

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Количество заражённых коронавирусом в Тверской области на 27 марта 2020 года – по-прежнему три человека. Статистика не меняется восьмой день, последний случай был зарегистрирован 19 марта.

По официальным данным Роспотребнадзора по всей стране за сутки прибавилось 196 случаев (в последнее время ежедневно прибавляется большее количество, вчера статистика обновилась на 182 случая).

Всего в России на сегодняшний день зарегистрировано 1036 подтверждённых случаев COVID-19. Выздоровели за весь период 49 человек. Летальных исходов три, все зафиксированы в Москве.

ИСТОЧНИК KP.RU