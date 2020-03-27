2020-03-27T11:21:00+03:00
Происшествия

В Тверской области ищут пропавшего подростка

Он ушел из дома в поселке Красномайский
Ольга ТРОФИМОВА
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В Тверской области организованы поиски Никиты Чекмарева Фото: СУ СК РФ по Тверской областиВ Тверской области организованы поиски Никиты Чекмарева Фото: СУ СК РФ по Тверской области
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В Тверской области организованы поиски пропавшего Никиты Евгеньевича Чекмарева 2002 года рождения. Сообщение о том, что он ушел из дома, в поселке Красномайский Вышневолоцкого городского округа, и не вернулся, поступило в СУ СК РФ по Тверской области 27 марта.

По данному факту Вышневолоцким межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Тверской области проводится доследственная проверка.

- Следователем и сотрудниками МВД в составе следственно-оперативной группы осуществлен выезд по месту последнего пребывания несовершеннолетнего, опрошены его знакомые. Проводятся поисковые мероприятия, - сообщили в пресс-службе ведомства.

Всех, кто обладает информацией о пропавшем, просят звонить в следственное управление СК РФ по Тверской области по телефону: 8-930-179-00-69.

ИСТОЧНИК KP.RU

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