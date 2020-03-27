"КП"-Тверь" запускает флэшмоб "Оставайся дома": приготовьте такое блюдо, которое заставит вас не выходить на улицу

27 Март 2020 2020-03-27T10:13:04+03:00

Изменить размер текста: A A

27 марта в утреннем эфире радио "Комсомольская правда - Тверь" (99,3 FM) мы запустили акцию, призывающую людей оставаться дома. Суть ее проста: приготовьте такое блюдо, которое заставит всю семью остаться дома.

Это может быть ваш фирменный рецепт пирога, домашние пельмени, пицца, мясо, рыба и многое другое. А может вы захотите попробовать новый рецепт, который давно приметили, но боялись экпериментов. Самоизоляция во время карантина - самое подходящее время!

Приготовьте и поделитесь своим кулинарным шедевром в соцсетях с хэштегом #оставайсядома. Лучшие фотографии и видео опубликуем на нашем сайте.

Кстати, первым к акции присоединился директор Института экономики и управления Тверского государственного университета, кандидат экономических наук Давид Мамагулашвили. Он обещал порадовать семью изысканным блюдом грузинской кухни.

А несколько дней назад тверской аграрий и депутат Госдумы РФ Светлана Максимова рассказала, что во время самозоляции лепит пельмени по фирменному рецепту своего отца.

Депутат Госдумы Светлана Максимова готовит домашние пельмени на самоизоляции Фото: www.facebook.com/Светлана Максимова

ИСТОЧНИК KP.RU