Тверская городская Дума приостановила личный приём граждан из-за коронавируса

27 Март 2020 2020-03-27T09:35:01+03:00

Направлять обращения можно через интернет-приёмную

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В целях профилактики и предотвращения распространения коронавирусной инфекции COVID-2019 Тверская городская Дума ограничила личный прием граждан. Соответствующее постановление 24 марта подписал председатель городского парламента Евгений Пичуев.

Граждане по-прежнему могут обратиться в Тверскую городскую Думу, направив письменное обращение по электронной почте: TGD@tverduma.ru, либо через интернет-приемную сайта Тверской городской Думы

Кроме того, в холле здания на Советской, 34, установлен ящик для обращений.

Регистрационный номер обращения можно узнать по телефонам: (4822) 32-28-03, 34-93-34.

ИСТОЧНИК KP.RU