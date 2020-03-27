2020-03-27T09:14:22+03:00
Происшествия

В Тверской области водитель на легковушке, уходя от преследования, врезался в столб

Пострадал пассажир
Ольга ТРОФИМОВА
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Уходя от преследования, водитель врезался в столб Фото: УГИБДД России по Тверской областиУходя от преследования, водитель врезался в столб Фото: УГИБДД России по Тверской области
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Авария произошла ночью, 26 марта, в районе дома №26 по улице Вокзальной во Ржеве Тверской области.

В региональной Госавтоинспекции сообщили, что 26-летний водитель автомобиля "ВАЗ 21140", не остановился по требованию сотрудника полиции, в ходе преследования не выбрал безопасную скорость движения, потерял управление и врезался в столб.

В результате ДТП пострадал 34-летний пассажир, на момент аварии не пристегнутый ремнем безопасности. Бригадой скорой медицинской помощи был доставлен в ЦРБ г. Ржева.

Известно, что водитель автомобиля ВАЗ не имеет прав управления транспортным средством и отказался от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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