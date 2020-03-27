В Тверской области водитель на легковушке, уходя от преследования, врезался в столб
Авария произошла ночью, 26 марта, в районе дома №26 по улице Вокзальной во Ржеве Тверской области.
В региональной Госавтоинспекции сообщили, что 26-летний водитель автомобиля "ВАЗ 21140", не остановился по требованию сотрудника полиции, в ходе преследования не выбрал безопасную скорость движения, потерял управление и врезался в столб.
В результате ДТП пострадал 34-летний пассажир, на момент аварии не пристегнутый ремнем безопасности. Бригадой скорой медицинской помощи был доставлен в ЦРБ г. Ржева.
Известно, что водитель автомобиля ВАЗ не имеет прав управления транспортным средством и отказался от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения.
ИСТОЧНИК KP.RU