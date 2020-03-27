2020-03-27T08:34:52+03:00
Общество

В курице из Тверской области нашли антибиотики

Нарушения выявил Россельхознадзор
Ольга ТРОФИМОВА
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Курицу с антибиотиками производили и продавали в Тверской областиКурицу с антибиотиками производили и продавали в Тверской областиФото: Алексей КОСЕНЧУК
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Пробы мясной продукции были отобраны инспектором отдела государственного ветеринарного надзора Управления Россльхзнадзора по Тверской области в торговой точке Конаковского района.

Лабораторные исследования провела Тверская межобластная ветлаборатория и установила, что в полуфабрикатах и субродуктах, произведенных на птицеабрике в Тверской области, присутствует антибиотик, что является нарушением требований Технического регламента Таможенного союза "О безопасности пищевой продукции".

Управлением Россельхознадзора по Тверской области принимаются меры по недопущению оборота некачественной продукции.

ИСТОЧНИК KP.RU

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