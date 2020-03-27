В курице из Тверской области нашли антибиотики
Пробы мясной продукции были отобраны инспектором отдела государственного ветеринарного надзора Управления Россльхзнадзора по Тверской области в торговой точке Конаковского района.
Лабораторные исследования провела Тверская межобластная ветлаборатория и установила, что в полуфабрикатах и субродуктах, произведенных на птицеабрике в Тверской области, присутствует антибиотик, что является нарушением требований Технического регламента Таможенного союза "О безопасности пищевой продукции".
Управлением Россельхознадзора по Тверской области принимаются меры по недопущению оборота некачественной продукции.
ИСТОЧНИК KP.RU