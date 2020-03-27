2020-03-27T09:07:10+03:00
Происшествия

На дороге в Тверской области пожилая женщина попала под машину

Пострадавшая получила тяжелые травмы
Ольга ТРОФИМОВА
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Пострадавшая получила тяжелые травмыПострадавшая получила тяжелые травмыФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Авария произошла вечером, 26 марта, на 19-м км автодроги М-10 "Россия" - Конаково-Иваньково в Конаковском районе Тверской области.

В региональном УГИБДД России рассказали, что 42-летний водитель автомобиля "Опель Антара" наехал на пожилую женщину.

Пешеход шла по дороге навстречу автомобилям. В результате ДТП 80-летняя пострадавшая получила тяжелые травмы. Ее доставили в больницу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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