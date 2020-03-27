На дороге в Тверской области пожилая женщина попала под машину
Пострадавшая получила тяжелые травмы
Пострадавшая получила тяжелые травмыФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Авария произошла вечером, 26 марта, на 19-м км автодроги М-10 "Россия" - Конаково-Иваньково в Конаковском районе Тверской области.
В региональном УГИБДД России рассказали, что 42-летний водитель автомобиля "Опель Антара" наехал на пожилую женщину.
Пешеход шла по дороге навстречу автомобилям. В результате ДТП 80-летняя пострадавшая получила тяжелые травмы. Ее доставили в больницу.
ИСТОЧНИК KP.RU