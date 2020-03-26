Тверской Театр-студия "Премьер" начинает онлайн-показы спектаклей
27 марта тверской Театр-студия "Премьер" представит новый проект: "Театр "Премьер" OnLine".
Зрителей приглашают на просмотры.
27 марта в 19:00 - состоится онлайн-показ спектакля "Второй выстрел" по Р. Тома.
Вас ждут лаконичные декорации, искромётная актёрская игра, удивительная музыка, а также атмосфера ироничного детектива замечательного автора Робера Тома.
28 марта в 11:00 - онлайн-показ музыкального спектакля "Кентервильское привидение".
Когда американский миллионер приобретает старинный замок, его семейство сталкивается с единственной проблемой, это наличие привидения. Спектакль рассчитан на подростковую аудиторию.
ИСТОЧНИК KP.RU
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