Тверской Театр-студия "Премьер" начинает онлайн-показы спектаклей

26 Март 2020 2020-03-26T23:25:43+03:00

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27 марта тверской Театр-студия "Премьер" представит новый проект: "Театр "Премьер" OnLine".

Зрителей приглашают на просмотры.

27 марта в 19:00 - состоится онлайн-показ спектакля "Второй выстрел" по Р. Тома.

Вас ждут лаконичные декорации, искромётная актёрская игра, удивительная музыка, а также атмосфера ироничного детектива замечательного автора Робера Тома.

28 марта в 11:00 - онлайн-показ музыкального спектакля "Кентервильское привидение".

Когда американский миллионер приобретает старинный замок, его семейство сталкивается с единственной проблемой, это наличие привидения. Спектакль рассчитан на подростковую аудиторию.

ИСТОЧНИК KP.RU