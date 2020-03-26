2020-03-26T22:13:37+03:00
Происшествия

Двух жителей Тверской области будут судить за убийство таксиста

Следователи завершили расследование уголовного дела
Ольга ТРОФИМОВА
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Двух жителей Вышнего Волочка будут судить за убийство таксиста Фото: СУ СК РФ по Тверской областиДвух жителей Вышнего Волочка будут судить за убийство таксиста Фото: СУ СК РФ по Тверской области
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Отделом по расследованию особо важных дел СУ СК РФ по Тверской области завершено расследование уголовных дел в отношении двух жителей города Вышнего Волочка, обвиняемых в убийстве таксиста.

Следствием установлено, что 3 августа 2019 года обвиняемый - 30-летний житель Вышнего Волочка - и его 32-летний сообщник, приехали на такси в поселок Заволжский Калининского района. Во время остановки, в салоне автомобиля, обвиняемый напал на таксиста, а второй мужчина нанес ему несколько ударов ножом. От полученных травм водитель скончался.

Злоумышленники спрятали тело в траве на обочине, забрали автомобиль и впоследствии продали его.

- Благодаря тесному взаимодействию следователей Следственного комитета с органом дознания, оперативности исследования получаемой информации и слаженности работы указанных сотрудников, "по горячим следам" злоумышленники были установлены и задержаны, - сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Тверской области.

В отношении 32-летнего мужчины была проведена комплексная психолого-психиатрическая экспертиза, которая установила, что задержанный страдает хроническим психическим расстройством и страдал им в момент совершения преступления. В отношении него уголовное дело было выделено в отдельное производство и направлено в суд для применения принудительной меры медицинского характера .

Уголовное дело в отношении 30-летнего обвиняемого по п. "в" ч. 4 ст. 162 УК РФ, п.п. "ж", "з" ч. 2 ст. 105 УК РФ также передано в суд для рассмотрения по существу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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