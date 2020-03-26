В преддверии юбилея Победы в Твери появится "Стена Памяти"

26 Март 2020 2020-03-26T20:35:05+03:00

Жителям Твери предлагают рассказать о подвиге своих родственников и создать "Стену памяти". Фото: администрация Твери

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В преддверии 75-летия Победы в Великой Отечественной войне МУП "Дирекция парков" предлагает жителям Твери рассказать о подвиге своих родственников и создать "Стену памяти".

Все, у кого есть истории и фотографии воевавших родственников, друзей, наставников, знакомых, могут отправить их на почту gorsad.tver@bk.ru с пометкой "9 мая".

Организаторы отмечают, что это позволит в лицах сохранить историю подвига нашего народа.

Все фотографии и рассказы будут размещены в парке Победы. Отправлять письма можно до 25 апреля.

ИСТОЧНИК KP.RU