В преддверии юбилея Победы в Твери появится "Стена Памяти"
Жителям города предлагают рассказать о подвигах ветеранов
Жителям Твери предлагают рассказать о подвиге своих родственников и создать "Стену памяти". Фото: администрация Твери
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В преддверии 75-летия Победы в Великой Отечественной войне МУП "Дирекция парков" предлагает жителям Твери рассказать о подвиге своих родственников и создать "Стену памяти".
Все, у кого есть истории и фотографии воевавших родственников, друзей, наставников, знакомых, могут отправить их на почту gorsad.tver@bk.ru с пометкой "9 мая".
Организаторы отмечают, что это позволит в лицах сохранить историю подвига нашего народа.
Все фотографии и рассказы будут размещены в парке Победы. Отправлять письма можно до 25 апреля.
ИСТОЧНИК KP.RU