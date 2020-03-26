Тверское МЧС предупредило жителей о штрафах за пал травы
В Тверской области участились пожары из-за пала сухой травы.
Так, несколько крупных пожаров произошли накануне, 25 марта. Из-за ветхой печной трубы на одном из участков в деревне Тверстянка загорелась сухая трава. В результате пожар уничтожил одиннадцать строений.
Сухая трава также горела в Кимрах и Выдропужске. На месте ЧП работали спасатели.
- Огонь по траве идет со скоростью пешехода, распространяясь в геометрической прогрессии. Если в первые секунды его еще можно затоптать, то через минуту потребуется несколько ведер воды, а через пять минут не хватит и целой цистерны, - отмечает заместитель начальника управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по Тверской области полковник внутренней службы Евгений Груздев и напоминает жителям и гостям Верхневолжья, что виновные в поджоге травы привлекаются к административной ответственности.
В качестве наказания предусмотрены штрафы:
- граждане в размере от 2 000 до 4 000 рублей;
- должностные лица - от 15 000 до 30 000 рублей;
- юридические лица - от 400 000 до 500 000 рублей.
При обнаружении пожара или признаков горения необходимо звонить в ЕДИНУЮ СЛУЖБУ СПАСЕНИЯ по телефону "01" (с сотовых телефонов – 101, 112). Единый "телефон доверия" Главного управления МЧС России по Тверской области – (4822) 39-99-99.
Об ответственности за поджог сухой травы .Автор: ГУ МЧС России по Тверской области
ИСТОЧНИК KP.RU