Тверское МЧС предупредило жителей о штрафах за пал травы

26 Март 2020 2020-03-26T20:24:34+03:00

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В Тверской области участились пожары из-за пала сухой травы.

Так, несколько крупных пожаров произошли накануне, 25 марта. Из-за ветхой печной трубы на одном из участков в деревне Тверстянка загорелась сухая трава. В результате пожар уничтожил одиннадцать строений.

Сухая трава также горела в Кимрах и Выдропужске. На месте ЧП работали спасатели.

- Огонь по траве идет со скоростью пешехода, распространяясь в геометрической прогрессии. Если в первые секунды его еще можно затоптать, то через минуту потребуется несколько ведер воды, а через пять минут не хватит и целой цистерны, - отмечает заместитель начальника управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по Тверской области полковник внутренней службы Евгений Груздев и напоминает жителям и гостям Верхневолжья, что виновные в поджоге травы привлекаются к административной ответственности.

В качестве наказания предусмотрены штрафы:

- граждане в размере от 2 000 до 4 000 рублей;

- должностные лица - от 15 000 до 30 000 рублей;

- юридические лица - от 400 000 до 500 000 рублей.

При обнаружении пожара или признаков горения необходимо звонить в ЕДИНУЮ СЛУЖБУ СПАСЕНИЯ по телефону "01" (с сотовых телефонов – 101, 112). Единый "телефон доверия" Главного управления МЧС России по Тверской области – (4822) 39-99-99.

Об ответственности за поджог сухой травы .Автор: ГУ МЧС России по Тверской области

ИСТОЧНИК KP.RU