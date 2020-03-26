Тверской Дворец культуры «Пролетарка» приглашает зрителей на онлайн-мероприятия

26 Март 2020 2020-03-26T20:02:05+03:00

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С 26 марта по 5 апреля Тверской областной Дворец культуры «Пролетарка» приглашает зрителей на онлайн-мероприятия.

26 марта в 19.00 - День танца с «Фантазией» (2017 год).

В ДК «Пролетарка» эта традиция живет уже не один десяток лет, благодаря силе и энергии художественного руководителя Народного ансамбля эстрадного танца «Фантазия» и Образцового ансамбля эстрадного танца «ФАН+» Светланы Саламовой. День танца с «Фантазией» - это настоящий танцевальный спектакль, в котором каждый проживает свою маленькую роль.

31 марта в 19.00 - Спектакль Образцового театра «Люди. Куклы. Маски» - «Как победить дракона». Китайская сказка в постановке режиссера Ивана Иванова повествует о двух братьях, каждый из которых исповедует различные ценностные ориентиры в жизни. А маленькие артисты в возрасте от 7 до 12 лет искренне и не по-детски проживают на сцене жизнь каждого героя спектакля.

Также, на канале You Tube доступен для общего просмотра спектакль Народного театра-студии «Диалог» – «Дульсинея Тобосская».

ИСТОЧНИК KP.RU