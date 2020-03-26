Случайная собутыльница обокрала жителя Бологое Тверской области
С заявлением о краже в полицию обратился 58-летний житель города Бологое Тверской области. Мужчина сообщил, что в день происшествия выпивал у себя дма с малознакомомой женщиной.
Злоумышленница дождалась, пока хозяин уснет, забрала у него из кошелька 5 000 рублей и ушла.
Полицейские опросили соседей и свидетелей произошедшего, изъяли следы рук предполагаемой злоумышленницы.
Личность подозреваемой установили. Ею оказалась неработающая 38-летняя местная жительница. Злоумышленница созналась в содеянном и пояснила, что деньги она потратила.
В отношении женщины возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ "Кража". Ведется следствие.
ИСТОЧНИК KP.RU