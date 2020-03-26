Случайная собутыльница обокрала жителя Бологое Тверской области

26 Март 2020 2020-03-26T17:40:54+03:00

Изменить размер текста: A A

С заявлением о краже в полицию обратился 58-летний житель города Бологое Тверской области. Мужчина сообщил, что в день происшествия выпивал у себя дма с малознакомомой женщиной.

Злоумышленница дождалась, пока хозяин уснет, забрала у него из кошелька 5 000 рублей и ушла.

Полицейские опросили соседей и свидетелей произошедшего, изъяли следы рук предполагаемой злоумышленницы.

Личность подозреваемой установили. Ею оказалась неработающая 38-летняя местная жительница. Злоумышленница созналась в содеянном и пояснила, что деньги она потратила.

В отношении женщины возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ "Кража". Ведется следствие.

ИСТОЧНИК KP.RU