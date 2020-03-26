2020-03-26T17:35:24+03:00
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Нерабочая неделя в Твери: как будет работать транспорт с 28 марта по 5 апреля 2020 года

«КП»-Тверь» выяснила, какой транспорт будет ходить во время нерабочей недели в Твери
Виктория ТУШКОВА
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Синие автобусы будут работать каждый день на протяжении нерабочей недели.Синие автобусы будут работать каждый день на протяжении нерабочей недели.Фото: Виктория ТУШКОВА
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Президент РФ Владимир Путин в своём официальном обращении 25 марта, объявил неделю с 28 марта по 5 апреля 2020 года нерабочей для всех, кроме организаций и учреждений структур жизнеобеспечения. К ним, в том числе, относится и общественный транспорт.

Во время нерабочей недели автобусы «Транспорта Верхневолжья» в Твери будут выходить на маршруты.

- На время нерабочей недели вся транспортная работа будет осуществляться в полном объёме, - так «КП»-Тверь» прокомментировал ситуацию транспортный оператор «Транспорт Верхневолжья».

Отслеживать передвижение автобусов «Транспорта Верхневолжья» по городу можно в мобильном приложении «Волга». На сайте транспортного оператора можно узнать расписание работы маршрутов.

На железной дороге отменены некоторые поезда, об этом сообщает компания РЖД.

«В связи со снижением пассажиропотока из-за сложившейся неблагоприятной эпидемиологической обстановки изменяется периодичность курсирования ряда поездов на внутригосударственных маршрутах», - гласит сообщение.

С изменениями в расписании работы железнодорожного транспорта можно ознакомиться на сайте компании. Там же вы найдёте инструкцию, как сдать билеты. отдельно сообщается, что пассажирам, взявшим билеты на отменённые поезда, будет предложено совершить поездки по запланированным маршрутам в те же даты или близкие к ним на других поездах.

ИСТОЧНИК KP.RU

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