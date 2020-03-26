У жителя Твери украли иномарку, чтобы продать на запчасти
Злоумышленника задержали полицейские
На улице в Твери полицейские задержали автоугонщикаФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В дежурную часть Центрального отдела полиции Управления МВД России по городу Твери обратился 25-летний местный житель. Мужчина сообщил, что из двора его дома неизвестный похитил принадлежащую ему иномарку.
Ориентировку на похищенный автомобиль передали патрульным службам.
На улице Вагжанова автомобиль остановили сотрудники ГИБДД и оперативники. За рулем оказался 21-летний житель Конаковского района.
В полиции угонщик сообщил, что собирался разобрать автомобиль на запчасти и продать.
За кражу фигранту грозит до пяти лет тюрьмы.
ИСТОЧНИК KP.RU