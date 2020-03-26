У жителя Твери украли иномарку, чтобы продать на запчасти

26 Март 2020 2020-03-26T16:19:51+03:00

На улице в Твери полицейские задержали автоугонщика Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

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В дежурную часть Центрального отдела полиции Управления МВД России по городу Твери обратился 25-летний местный житель. Мужчина сообщил, что из двора его дома неизвестный похитил принадлежащую ему иномарку.

Ориентировку на похищенный автомобиль передали патрульным службам.

На улице Вагжанова автомобиль остановили сотрудники ГИБДД и оперативники. За рулем оказался 21-летний житель Конаковского района.

В полиции угонщик сообщил, что собирался разобрать автомобиль на запчасти и продать.

За кражу фигранту грозит до пяти лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU