2020-03-26T15:08:33+03:00
Общество

Минздрав Тверской области запускает акцию "Медики в годы Великой отечественной войны"

Жители региона могут рассказать истории о своих родственниках и знакомых
Ольга ТРОФИМОВА
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Минздрав Тверской области запускает акцию "Медики в годы Великой отечественной войны" Фото: ПТОМинздрав Тверской области запускает акцию "Медики в годы Великой отечественной войны" Фото: ПТО
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Министерство здравоохранения Тверской области проводит акцию, посвященную Дню Победы - "Медики в годы Великой отечественной войны".

Принять в ней участие и рассказать истории, поделиться воспоминаниями, семейными или архивными материалами и фотографиями о медиках военных лет – будь то родственники, знакомые, бывшие сотрудники, наставники и учителя - могут все желающие.

Истории будут опубликованы в одноименной рубрике на сайте Министерства.

Информацию можно направить по электронной почте в прсс-службу ведомства: OlgaGribkova@tverreg.ru. Дополнительную информацию уточнить по телефону: 8 (4822) 32-16-77.

ИСТОЧНИК KP.RU

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