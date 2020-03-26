Минздрав Тверской области запускает акцию "Медики в годы Великой отечественной войны"
Министерство здравоохранения Тверской области проводит акцию, посвященную Дню Победы - "Медики в годы Великой отечественной войны".
Принять в ней участие и рассказать истории, поделиться воспоминаниями, семейными или архивными материалами и фотографиями о медиках военных лет – будь то родственники, знакомые, бывшие сотрудники, наставники и учителя - могут все желающие.
Истории будут опубликованы в одноименной рубрике на сайте Министерства.
Информацию можно направить по электронной почте в прсс-службу ведомства: OlgaGribkova@tverreg.ru. Дополнительную информацию уточнить по телефону: 8 (4822) 32-16-77.
ИСТОЧНИК KP.RU