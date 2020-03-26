2020-03-26T14:44:05+03:00
Коронавирус Covid-19

Режим повышенной готовности в Тверской области из-за коронавируса: жителям региона рассылают фейковую информацию о патрулях в торговых центрах и школах

Достоверность информации опровергла полиция
Ольга ТРОФИМОВА
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В сети распространяются фейковые сообщения Фото: vk.com/coronavirus_tverregВ сети распространяются фейковые сообщения Фото: vk.com/coronavirus_tverreg
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26 марта в социальных сетях и чатах мессенджеров жителям Тверской области разослали сообщения о том, что "с 25 марта по 12 апреля проходят ежедневные патрули по торговым центрам, выявление детей и подростков во время проведения профилактических мероприятий". Нарушителям, при этом, пригрозили штрафом.

Сообщение распространилось по родительским чатам.

УМВД России по Тверской области опровергло данную информацию, сообщив, что сведения являются недостоверными. Полицейские также напомнили об ответственности за распространение заведомо ложной информации, создающей угрозу общественного порядка и безопастности.

Правоохранители призывают граждан проявлять бдительность и ориентироваться на официальные источники информации.

ИСТОЧНИК KP.RU

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