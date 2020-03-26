Режим повышенной готовности в Тверской области из-за коронавируса: жителям региона рассылают фейковую информацию о патрулях в торговых центрах и школах

26 Март 2020 2020-03-26T14:44:05+03:00

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26 марта в социальных сетях и чатах мессенджеров жителям Тверской области разослали сообщения о том, что "с 25 марта по 12 апреля проходят ежедневные патрули по торговым центрам, выявление детей и подростков во время проведения профилактических мероприятий". Нарушителям, при этом, пригрозили штрафом.

Сообщение распространилось по родительским чатам.

УМВД России по Тверской области опровергло данную информацию, сообщив, что сведения являются недостоверными. Полицейские также напомнили об ответственности за распространение заведомо ложной информации, создающей угрозу общественного порядка и безопастности.

Правоохранители призывают граждан проявлять бдительность и ориентироваться на официальные источники информации.

ИСТОЧНИК KP.RU