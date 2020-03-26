Количество заражённых коронавирусом в Тверской области на 26 марта 2020 года: новых случаев не зафиксировано, подтверждено три

26 Март 2020 2020-03-26T11:45:54+03:00

Седьмой день количество заражённых коронавирусом в Тверской области не меняется

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Количество заражённых коронавирусом в Тверской области на 26 марта 2020 года - три человека. Последний случай был зарегистрирован 19 марта, с тех пор статистика не менялась.

По данным Роспотребнадзора по всей стране за сутки прибавилось 182 случая. Всего в России на сегодняшний день зарегистрировано 840 случаев коронавирусной инфекции COVID-19 в 56 регионах. Выздоровели за весь период 38 человек.

В Тверской области развёрнуты инфекционные госпитали в 6-ой больнице и Калининской ЦРБ, всего госпитальная база для лечения COVID-19 включает 16 учреждений. Проработан вопрос об организации резервных в Тверской городской больнице №6 и в Областной клинической больнице (в отдельно стоящем корпусе). Планируемый объём – 795 инфекционных коек и 137 реанимационных.

ИСТОЧНИК KP.RU