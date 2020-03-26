2020-03-26T10:58:01+03:00
Происшествия

Кимры в огне: жители бьют тревогу из-за пала сухой травы

ГУ МЧС Тверской области предупреждает о мерах безопасности
Ольга ТРОФИМОВА
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Травяной пожар в Кимрах Фото: vk.com/"Подслушано Кимры"Травяной пожар в Кимрах Фото: vk.com/"Подслушано Кимры"
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В Тверской области начался массовый пал сухой травы. Утром, 26 марта, о пожаре рассказали жители города Кимры в местном сообществе "Подслушано Кимры" и поделились фото. Очевидцы отмечают, что кто-то поджег сухую траву в районе Савелово.

Накануне вечером сухую траву жгли и в других районах города. Из-за поджога травы в болоте загорелся камыш. Пожар спасателям удалось оперативно потушить, используя подручные средства тушения - воздуходувки и ранцевые огнетушители.

Еще один пожар вследствие пала травы был зафиксирован в районе Выдропужска в Спировском районе. На место выезжали спасатели МЧС.

ГУ МЧС России по Тверской области напоминает жителям, что сжигать сухую растительность в весенне-летний пожароопасный период недопустимо. Травяной пожар крайне опасен не только для животных и птиц, которые живут на местности, но и для людей, он может стать причиной возгорания жилых построек, лесных и торфяных пожаров.

Виновные в поджоге травы привлекаются к административной ответственности.

Травяной пожар в Кимрах Фото: vk.com/"Подслушано Кимры"/Василий Бойко

Травяной пожар в Кимрах Фото: vk.com/"Подслушано Кимры"/Василий Бойко

Травяной пожар в Кимрах Фото: vk.com/"Подслушано Кимры"/Кирилл Чижов

Травяной пожар в Кимрах Фото: vk.com/"Подслушано Кимры"/Кирилл Чижов

Травяной пожар в Выдропужске Фото: Евгений Трофимов

Травяной пожар в Выдропужске Фото: Евгений Трофимов

ИСТОЧНИК KP.RU

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