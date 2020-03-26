2020-03-26T10:31:43+03:00
Происшествия

В Московском районе Твери задержан "закладчик" синтетических наркотиков

Подозреваемый арестован
Ольга ТРОФИМОВА
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По подозрению в сбыте наркотиков задержан житель ТвериПо подозрению в сбыте наркотиков задержан житель ТвериФото: Олег РУКАВИЦЫН
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Сотрудники управления по контролю за оборотом наркотиков регионального УМВД на одной из улиц в Московском районе Твери задержали 23-летнего мужчину, подозреваемого в сбыте наркотиков.

Во время обыска в квартире подозреваемого полицейские обнаружили полимерный пакет с порошкообразным веществом. Экспертиза подтвердила, что это синтетический наркотик.

По данным правоохранителей, фигурант планировал распространять наркотики чрез "закладки" на территории областной столицы.

Подозреваемый арестован. В отношении него возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30, а также части 4 статьи 228.1 УК РФ.

Ведется следствие. Полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего.

ИСТОЧНИК KP.RU

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