В Московском районе Твери задержан "закладчик" синтетических наркотиков
Сотрудники управления по контролю за оборотом наркотиков регионального УМВД на одной из улиц в Московском районе Твери задержали 23-летнего мужчину, подозреваемого в сбыте наркотиков.
Во время обыска в квартире подозреваемого полицейские обнаружили полимерный пакет с порошкообразным веществом. Экспертиза подтвердила, что это синтетический наркотик.
По данным правоохранителей, фигурант планировал распространять наркотики чрез "закладки" на территории областной столицы.
Подозреваемый арестован. В отношении него возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30, а также части 4 статьи 228.1 УК РФ.
Ведется следствие. Полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего.
ИСТОЧНИК KP.RU