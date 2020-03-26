В Твери рядом с детским садом продавали сигареты
Прокуратурой Центрального района города Твери пресечена незаконная продажа табачных изделий. В ходе проверки выявлена организация - ООО "Удача", осуществляющая розничную продажу табачной продукции рядом с детским садом №158.
Установлено, что незаконная торговля осуществляляась на расстоянии 28 метров от дошкольного учреждения, вместо положенных 100 метров.
Прокуратурой района в отношении должностного и юридического лица возбуждены дела об административном правонарушении, виновные оштрафованы на общую сумму 35 000 рублей.
Руководитель организации также привлечен к дисциплинарной ответственности.
Нарушения устранены.
ИСТОЧНИК KP.RU