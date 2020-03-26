В Твери рядом с детским садом продавали сигареты

26 Март 2020 2020-03-26T10:01:41+03:00

Рядом с детским садом в Твери торговали сигаретами Фото: Константин ИВШИН

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Прокуратурой Центрального района города Твери пресечена незаконная продажа табачных изделий. В ходе проверки выявлена организация - ООО "Удача", осуществляющая розничную продажу табачной продукции рядом с детским садом №158.

Установлено, что незаконная торговля осуществляляась на расстоянии 28 метров от дошкольного учреждения, вместо положенных 100 метров.

Прокуратурой района в отношении должностного и юридического лица возбуждены дела об административном правонарушении, виновные оштрафованы на общую сумму 35 000 рублей.

Руководитель организации также привлечен к дисциплинарной ответственности.

Нарушения устранены.

ИСТОЧНИК KP.RU