Жительница Тверской области пошла под суд за оскорбление полицейского

26 Март 2020 2020-03-26T09:52:05+03:00

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Перед судом предстала 31-летняя жительница Бельского района. Женщину осудили за то, что она, находясь в состоянии алкогольного опьянения, публично оскорбила нецензурной бранью и непристойными выражениями сотрудника полиции, находящегося при исполнении должностных обязанностей по охране общественного порядка.

Осужденная пришла в полицию, где участковый опрашивал ее подругу, и начала вести себя неподобающим образом. В ответ на просьбу представителя власти о прекращении противоправного поведения, она начала его оскорблять.

Суд признал подсудимую виновной по ст. 319 УК РФ (оскорбление представителя власти) и назначил ей наказание в виде обязательных работ на срок 220 часов.

Приговор не вступил в законную силу.

ИСТОЧНИК KP.RU