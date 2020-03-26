В Торопецком районе Тверской области водительские права выдавали наркоманам и алкоголикам
Прокуратура провела проверку и выяснила, что пятеро жителей Торопецкого района состоят на диспансерном учете в Торопецкой ЦРБ с диагнозами алкоголизм и наркомания. При этом им выданы водительские удостоверения на право управления транспортными средствами, срок действия которых не истек.
Сведений о ремиссии пациентов не имеется.
- Указанные лица в силу требований закона и состояния здоровья не имеют права на управление транспортным средством, поскольку представляет потенциальную угрозу для окружающих, нарушает права неопределенного круга лиц на организацию безопасного движения, - уточнили в областной прокуратуре.
Прокуратура обратилась в суд с требованием прекратить действие водительских удостоверений до прекращения диспансерного наблюдения, которые рассмотрены и удовлетворены.
Решения не вступили в законную силу.
ИСТОЧНИК KP.RU