В Торопецком районе Тверской области водительские права выдавали наркоманам и алкоголикам

26 Март 2020 2020-03-26T09:28:56+03:00

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Прокуратура провела проверку и выяснила, что пятеро жителей Торопецкого района состоят на диспансерном учете в Торопецкой ЦРБ с диагнозами алкоголизм и наркомания. При этом им выданы водительские удостоверения на право управления транспортными средствами, срок действия которых не истек.

Сведений о ремиссии пациентов не имеется.

- Указанные лица в силу требований закона и состояния здоровья не имеют права на управление транспортным средством, поскольку представляет потенциальную угрозу для окружающих, нарушает права неопределенного круга лиц на организацию безопасного движения, - уточнили в областной прокуратуре.

Прокуратура обратилась в суд с требованием прекратить действие водительских удостоверений до прекращения диспансерного наблюдения, которые рассмотрены и удовлетворены.

Решения не вступили в законную силу.

ИСТОЧНИК KP.RU