На улице Коминтерна в Твери начали заделывать ямы
На улице Коминтерна в Твери дорожные службы приступили к ямочному ремонту. Работы будут продолжаться в течение ближайшей недели, пока не будут устранены все основные повреждения.
- Пока что работы производятся литым асфальтобетоном, но со следующей недели будут продолжены горячим асфальтобетоном. Это позволит расширить площадь ремонтных работ, - отметил заместитель начальника отдела департамента дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта администрации Твери Вячеслав Конопатов.
Отметим, что в связи с закрытием Крупского моста по улице Коминтерна организован объезд для автомобилей и движение общественного транспорта. Однако, в настоящее время дорога находится не в лучшем состоянии, что существенно затрудняет проезд.
ИСТОЧНИК KP.RU