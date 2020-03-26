На улице Коминтерна в Твери начали заделывать ямы

26 Март 2020 2020-03-26T09:12:37+03:00

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На улице Коминтерна в Твери дорожные службы приступили к ямочному ремонту. Работы будут продолжаться в течение ближайшей недели, пока не будут устранены все основные повреждения.

- Пока что работы производятся литым асфальтобетоном, но со следующей недели будут продолжены горячим асфальтобетоном. Это позволит расширить площадь ремонтных работ, - отметил заместитель начальника отдела департамента дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта администрации Твери Вячеслав Конопатов.

Отметим, что в связи с закрытием Крупского моста по улице Коминтерна организован объезд для автомобилей и движение общественного транспорта. Однако, в настоящее время дорога находится не в лучшем состоянии, что существенно затрудняет проезд.

ИСТОЧНИК KP.RU