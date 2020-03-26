На трассе М-10 в Тверской области в ДТП погиб мужчина

26 Март 2020 2020-03-26T08:29:03+03:00

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Авария произошла 26 марта на 117-м км трассы М-10 в Конаковском районе Тверской области.

В региональном УГИБДД России сообщили, что на указанном участке автодороги, на светофоре, произошло столкновение двух автомобилей.

Один из водителей остановился на светофоре, двигаясь в сторону Москвы, в это время в него сзади въехал другой. Он же погиб на месте ДТП.

Подробности уточняются.

ИСТОЧНИК KP.RU