На трассе М-10 в Тверской области в ДТП погиб мужчина
Два автообиля столкнулись на светофоре
Авария произошла на трассе М-10Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Авария произошла 26 марта на 117-м км трассы М-10 в Конаковском районе Тверской области.
В региональном УГИБДД России сообщили, что на указанном участке автодороги, на светофоре, произошло столкновение двух автомобилей.
Один из водителей остановился на светофоре, двигаясь в сторону Москвы, в это время в него сзади въехал другой. Он же погиб на месте ДТП.
Подробности уточняются.
ИСТОЧНИК KP.RU