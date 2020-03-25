Тверская филармония опубликовала график онлайн-трансляций своих музыкальных программ

25 Март 2020 2020-03-25T23:42:05+03:00

Филармония подобрала для вас цикл разножанровых концертов, в том числе – для всей семьи. Фото: ТАОФ

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Тверская академическая филармония опубликовала график онлайн-трансляций своих наиболее ярких и запоминающихся музыкальных программ. Напомним, в настоящее время из-за угрозы распространения коронавируса все культурные мероприятия в тверском регионе временно приостановлены.

- Мы подобрали для вас цикл разножанровых концертов, в том числе – для всей семьи. Наши трансляции – это уникальная возможность «посетить» филармонию для тех, кто, по тем или иным причинам, не смог сделать этого раньше, - приглашает всех директор ТАОФ Татьяна Сальникова.

Внимание, ссылки на YouTube канал будут опубликованы в социальных сетях Тверской филармонии (Вконтакте, Фейсбук) в день проведения трансляций за несколько часов до их начала. Следите за анонсами.

Справки по телефону: (4822) 35-69-14.

График мероприятий 1

График мероприятий 2

ИСТОЧНИК KP.RU