Тверская филармония опубликовала график онлайн-трансляций своих музыкальных программ
Тверская академическая филармония опубликовала график онлайн-трансляций своих наиболее ярких и запоминающихся музыкальных программ. Напомним, в настоящее время из-за угрозы распространения коронавируса все культурные мероприятия в тверском регионе временно приостановлены.
- Мы подобрали для вас цикл разножанровых концертов, в том числе – для всей семьи. Наши трансляции – это уникальная возможность «посетить» филармонию для тех, кто, по тем или иным причинам, не смог сделать этого раньше, - приглашает всех директор ТАОФ Татьяна Сальникова.
Внимание, ссылки на YouTube канал будут опубликованы в социальных сетях Тверской филармонии (Вконтакте, Фейсбук) в день проведения трансляций за несколько часов до их начала. Следите за анонсами.
Справки по телефону: (4822) 35-69-14.
График мероприятий 1
График мероприятий 2
ИСТОЧНИК KP.RU
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