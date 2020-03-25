Уникальная экскурсия "Исторический вокзал" в Твери пройдет в режиме онлайн

25 Март 2020 2020-03-26T00:10:36+03:00

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28 марта с 11.30-12.30 жителей областного центра приглашают стать участниками специальной авторской программы-погружения "Исторический вокзал" в Твери.

- Мы уверены, что карантин и время самоизоляции можно и нужно проводить с пользой. Например, во время карантина можно совершить путешествие туда, куда по каким-либо причинам вы ещё не успели добраться, - отмечают организаторы. - Онлайн-визит - это неплохая возможность посмотреть на город одним глазком и решить, стоит ли посещать это место вживую.

О программе. Она будет разделена на блоки и каждый онлайн-гость сможет задать свои вопросы в прямом эфире. История буквально оживет на глазах гостей виртуального путешествия. Зрители окажутся на станции 1900-х годов, в императорских покоях, где останавливались Александр III и Николай II. . Регистрация на участие: http://tver-navigator.ru/stayhome Ссылки будут отправлены после регистрации. Для зарегистрированных участников запись трансляции будет доступна еще 1-2 суток (в зависимости от платформы).

ВАЖНО!

- Сумма оплаты за онлайн-трансляцию - DONATION (свободный взнос - Ред.) - фактически будет равна сумме вашего депозита на наши будущие мероприятия (туры выходного дня, авторские экскурсионные программы) после того, как карантин официально будет снят - уточняют инициаторы онлайн-встречи. .

ИСТОЧНИК KP.RU