Уникальная экскурсия "Исторический вокзал" в Твери пройдет в режиме онлайн
28 марта с 11.30-12.30 жителей областного центра приглашают стать участниками специальной авторской программы-погружения "Исторический вокзал" в Твери.
- Мы уверены, что карантин и время самоизоляции можно и нужно проводить с пользой. Например, во время карантина можно совершить путешествие туда, куда по каким-либо причинам вы ещё не успели добраться, - отмечают организаторы. - Онлайн-визит - это неплохая возможность посмотреть на город одним глазком и решить, стоит ли посещать это место вживую.
О программе. Она будет разделена на блоки и каждый онлайн-гость сможет задать свои вопросы в прямом эфире. История буквально оживет на глазах гостей виртуального путешествия. Зрители окажутся на станции 1900-х годов, в императорских покоях, где останавливались Александр III и Николай II. . Регистрация на участие: http://tver-navigator.ru/stayhome Ссылки будут отправлены после регистрации. Для зарегистрированных участников запись трансляции будет доступна еще 1-2 суток (в зависимости от платформы).
ВАЖНО!
- Сумма оплаты за онлайн-трансляцию - DONATION (свободный взнос - Ред.) - фактически будет равна сумме вашего депозита на наши будущие мероприятия (туры выходного дня, авторские экскурсионные программы) после того, как карантин официально будет снят - уточняют инициаторы онлайн-встречи. .
ИСТОЧНИК KP.RU
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