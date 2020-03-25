Режим повышенной готовности в Тверской области из-за коронавируса: Россельхозадзор приостановил проверки юрлиц

25 Март 2020 2020-03-25T20:42:40+03:00

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Управление Россельхознадзора по Тверской области сообщило о приостановлении выездных проверок до 1 мая 2020 года. Ограничения деятельности связаны с угрозой распространения коронавируса на территории области.

- Все ранее назначенные проверки, за исключением внеплановых проверок, основанием для которых является причинение вреда жизни, здоровью граждан, возникновению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, проверок, результатом которых является выдача разрешений, лицензий, иных документов, имеющих разрешительный характер, приостанавливаются, - сообщили в ведомстве.

По всем вопросам можно звонить в Управление по телефону: 8(4822) 50-98-01 или обращаться через электронную приемную.

ИСТОЧНИК KP.RU