В Тверской области рабочий, выполняя ремонт, обокрал хозяина квартиры
Злоумышленник осужден условно
Мужчина получил условный срок Фото: архив "КП"
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Перед судом предстал 42-летний житель Зубцова. Мужчину осудили за совершение кражи.
Установлено, что в июне 2019 года, осуществляя по устной договоренности ремонтные работы у местного жителя, во время отсутствия хозяина злоумышленник похитил из комода 170 Евро.
Он же, месяц спустя, выпивая со знакомым, украл у него пылесос и мультиварку.
Суд, с учетом мнения государственного обвинителя, признал подсудимого виновным и назначил наказание в виде 2 лет 6 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком на два года.
Приговор в законную силу не вступил.
ИСТОЧНИК KP.RU