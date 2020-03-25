2020-03-25T20:25:02+03:00
Происшествия

В Тверской области рабочий, выполняя ремонт, обокрал хозяина квартиры

Злоумышленник осужден условно
Ольга ТРОФИМОВА
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Мужчина получил условный срок Фото: архив "КП"Мужчина получил условный срок Фото: архив "КП"
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Перед судом предстал 42-летний житель Зубцова. Мужчину осудили за совершение кражи.

Установлено, что в июне 2019 года, осуществляя по устной договоренности ремонтные работы у местного жителя, во время отсутствия хозяина злоумышленник похитил из комода 170 Евро.

Он же, месяц спустя, выпивая со знакомым, украл у него пылесос и мультиварку.

Суд, с учетом мнения государственного обвинителя, признал подсудимого виновным и назначил наказание в виде 2 лет 6 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком на два года.

Приговор в законную силу не вступил.

ИСТОЧНИК KP.RU

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