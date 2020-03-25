Во время пожара в Вышневолоцком городском округе Тверской области сгорели одиннадцать строений

25 Март 2020 2020-03-25T20:33:01+03:00

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Сильный пожар разгорелся в деревне Тверстянка Вышневолоцкого городского округа днем, 25 марта. Сообщение о ЧП поступило в ГУ МЧС России по Тверской области около 15:12 дня.

На место пожара убыли отделения пожарно-спасательных частей № 61, № 9, № 52, СПСЧ, ОГ Вышневолоцкого ПСГ, бригада "скорой помощи".

По прибытии на место пожарных расчетов было установлено, что горят одиннадцать строений: пять дач и шесть бесхозных построек. Источником огня стала ветхая печная труба в бане на одном из участков.

- Для тушения пожара было привлечено 44 человека и 16 единиц техники, в том числе от МЧС - 42 человека и 14 единиц техники, привлекался вертолет КА-32, которым было осуществлено пять сбросов. Для предотвращения распространения огня проводилась опашка территории, - прокомментировал ситуацию начальник Центра управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по Тверской области полковник внутренней службы Николай Волков.

В 18:42 объявлена ликвидация открытого горения. Работы на месте ЧП продолжаются. Пострадавших нет.

В 20:25 объявлена полная ликвидация пожара.

Для тушения пожара привлекался вертолет МЧС России КА-32 Фото: ГУ МЧС России по Тверской области

Комментарий МЧС по пожару в Вышневолоцком городском округе.

ИСТОЧНИК KP.RU