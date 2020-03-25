На ремонт дорог Тверской области добавили 1,2 млрд рублей из остатков

25 Март 2020 2020-03-25T18:48:29+03:00

На дороге Тверь - Ржев планируют отремонтировать пять участков общей длиной более 40 км. Фото: ПТО

Часть этих средств пойдёт на ремонт одной региональной трассы

Изменить размер текста: A A

На заседании областного правительства объявлено, что финансирование госпрограммы «Развитие транспортного комплекса и дорожного хозяйства Тверской области» в 2020 году увеличено на 1,2 млрд рублей. Это стало возможно благодаря средствам, оставшимся с прошлого года.

Как доложили губернатору Игорю Рудене, в результате объём Дорожного фонда Тверской области в 2020-м составит 11,1 млрд рублей.

Рост финансирования логично приведёт к увеличению объёма дорожных работ. К примеру, будут отремонтированы пять участков трассы Тверь – Ржев общей протяжённостью 43,3 км. На эти цели направят около 562,1 млн рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU