На ремонт дорог Тверской области добавили 1,2 млрд рублей из остатков
На заседании областного правительства объявлено, что финансирование госпрограммы «Развитие транспортного комплекса и дорожного хозяйства Тверской области» в 2020 году увеличено на 1,2 млрд рублей. Это стало возможно благодаря средствам, оставшимся с прошлого года.
Как доложили губернатору Игорю Рудене, в результате объём Дорожного фонда Тверской области в 2020-м составит 11,1 млрд рублей.
Рост финансирования логично приведёт к увеличению объёма дорожных работ. К примеру, будут отремонтированы пять участков трассы Тверь – Ржев общей протяжённостью 43,3 км. На эти цели направят около 562,1 млн рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU
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