2020-03-25T17:50:01+03:00
Коронавирус Covid-19

Режим повышенной готовности из-за коронавируса в Тверской области: опубликован список интернет-сайтов для читателей «Горьковки»

В условиях режима повышенной готовности из-за коронавируса в Тверской области пользоваться услугами библиотеки необходимо только через интернет
Виктория ТУШКОВА
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Через интернет можно получить доступ к фондам многих библиотек.Через интернет можно получить доступ к фондам многих библиотек.Фото: Роман ИГНАТЬЕВ
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Тверская областная библиотека имени Горького в условиях режима повышенной готовности из-за коронавируса в Тверской области приглашает читателей пользоваться онлайн-ресурсами. В частности, тематическими сайтами:

- «ПРОтверское» (информация о регионе и его отдельных территориях: символике, истории, природе, достопримечательностях, событиях, культуре, литературе, спорте, науке, выдающихся личностях);

- «Откройте для себя Верхневолжье» (краеведение, историко-культурная, туристическая информация);

- Энциклопедический справочник «Тверская область»: более 2000 статей о городах и районах, памятниках архитектуры, географических объектах, знаменитых земляках.

- «Тверская земля в годы Великой Отечественной войны»;

- «Виртуальный музей» ( информация о фондах библиотеки, коллекциях, редких книгах);

- «Литературная карта Тверского края» (литературная и культурная жизнь региона).

С домашнего компьютера на сайте библиотеки можно продлить книги, а также получить доступ к Национальной электронной библиотеке, Президентской библиотеке (ограниченный доступ) и электронной библиотеке ЛитРес. Логин и пароль можно получить, отправив заявку на адрес abonem@tverlib.ru).

ИСТОЧНИК KP.RU

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