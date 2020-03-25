Режим повышенной готовности из-за коронавируса в Тверской области: опубликован список интернет-сайтов для читателей «Горьковки»
Тверская областная библиотека имени Горького в условиях режима повышенной готовности из-за коронавируса в Тверской области приглашает читателей пользоваться онлайн-ресурсами. В частности, тематическими сайтами:
- «ПРОтверское» (информация о регионе и его отдельных территориях: символике, истории, природе, достопримечательностях, событиях, культуре, литературе, спорте, науке, выдающихся личностях);
- «Откройте для себя Верхневолжье» (краеведение, историко-культурная, туристическая информация);
- Энциклопедический справочник «Тверская область»: более 2000 статей о городах и районах, памятниках архитектуры, географических объектах, знаменитых земляках.
- «Тверская земля в годы Великой Отечественной войны»;
- «Виртуальный музей» ( информация о фондах библиотеки, коллекциях, редких книгах);
- «Литературная карта Тверского края» (литературная и культурная жизнь региона).
С домашнего компьютера на сайте библиотеки можно продлить книги, а также получить доступ к Национальной электронной библиотеке, Президентской библиотеке (ограниченный доступ) и электронной библиотеке ЛитРес. Логин и пароль можно получить, отправив заявку на адрес abonem@tverlib.ru).
ИСТОЧНИК KP.RU
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