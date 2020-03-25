В Тверской области спасатели тушили пожар на пилораме
Строение сгорело полностью
В Тверской области спасатели тушили пожар на пилорамеФото: Ольга Крыльцова
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Пожар произошел в ночь на 25 марта на улице Большая Садовая в Вышнем Волочке Тверской области.
На место убыли ПСЧ-9, ПСЧ-61, ОП ПСЧ-61. По прибытии было установлено, что пожар произошел на пилораме.
- В результате пожара огнем уничтожена кровля, повреждена отделка чердачного помещения по всей площади, частично уничтожены пиломатериалы, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Тверской области.
Причина пожара и ущерб устанавливаются.
ИСТОЧНИК KP.RU