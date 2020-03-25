25 Март 2020 2020-03-25T16:41:51+03:00

В Тверской области спасатели тушили пожар на пилораме Фото: Ольга Крыльцова

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Пожар произошел в ночь на 25 марта на улице Большая Садовая в Вышнем Волочке Тверской области.

На место убыли ПСЧ-9, ПСЧ-61, ОП ПСЧ-61. По прибытии было установлено, что пожар произошел на пилораме.

- В результате пожара огнем уничтожена кровля, повреждена отделка чердачного помещения по всей площади, частично уничтожены пиломатериалы, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Тверской области.

Причина пожара и ущерб устанавливаются.

ИСТОЧНИК KP.RU