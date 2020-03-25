2020-03-25T16:17:18+03:00
Происшествия

Житель Тверской области избил и оставил умирать в бытовке пьяного приятеля

Фигурант находится под стражей
Ольга ТРОФИМОВА
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Место происшествия Фото: СУ СК РФ по Тверской областиМесто происшествия Фото: СУ СК РФ по Тверской области
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В Тверской области следственный комитет продолжает расследование уголовноего дела в отношении 30-летнего жителя поселка Новозавидовский. Мужчина обвиняется в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть потерпевшего (ч. 4 ст. 111 УК РФ).

Следствием установлено, что вечером, 21 марта, обвиняемый выпивал вместе со своим знакомым в бытовке у одного из домов поселка Новозавидовский. Мужчины поссорились, между ними завязалась драка, в ходе которой обвиняемый несколько раз сильно ударил приятеля. Бросив избитого, обвиняемый покинул бытовку. Вернувшись утром, он нашел мужчину без сознания и отвез в больницу, где тот скончался.

В настоящее время по ходатайству следователя фигурант заключен под стражу.

- В ходе предварительного следствия будут устанавливаться все причины и условия, способствовавшие совершению данного преступления, - сообщили в пресс-службе ведомства.

Расследование продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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