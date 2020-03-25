Директор предприятия в Кимрах задолжал сотрудникам более восьми миллионов рублей

25 Март 2020 2020-03-25T16:04:00+03:00

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Следственным отделом по г. Кимры СУ СК РФ по Тверской области возбуждено уголовное дело в отношении генерального директора ОАО "МДС-Микро", подозреваемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 145.1 УК РФ и ч. 2 ст. 145.1 УК РФ.

По версии следствия, в период с 26 октября 2018 года по 20 марта 2020 года, руководитель более двух месяцев не платил заработную плату 62 работникам предприятия. За указанный период задолженность составила свыше 8 млн. рублей.

В обстоятельствах произошедшего разбираются следователи.

- Допрашиваются сотрудники предприятия, изымается бухгалтерская документация, назначено проведение ряда судебных экспертиз, - сообщили в пресс-службе регионального СКР.

Расследование уголовного дела продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU