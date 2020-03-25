Директор предприятия в Кимрах задолжал сотрудникам более восьми миллионов рублей
Следственным отделом по г. Кимры СУ СК РФ по Тверской области возбуждено уголовное дело в отношении генерального директора ОАО "МДС-Микро", подозреваемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 145.1 УК РФ и ч. 2 ст. 145.1 УК РФ.
По версии следствия, в период с 26 октября 2018 года по 20 марта 2020 года, руководитель более двух месяцев не платил заработную плату 62 работникам предприятия. За указанный период задолженность составила свыше 8 млн. рублей.
В обстоятельствах произошедшего разбираются следователи.
- Допрашиваются сотрудники предприятия, изымается бухгалтерская документация, назначено проведение ряда судебных экспертиз, - сообщили в пресс-службе регионального СКР.
Расследование уголовного дела продолжается.
ИСТОЧНИК KP.RU