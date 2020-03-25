2020-03-25T16:04:00+03:00
Происшествия

Директор предприятия в Кимрах задолжал сотрудникам более восьми миллионов рублей

Возбуждено уголовное дело
Ольга ТРОФИМОВА
Поделиться:
На директора предприятия завели уголовное делоНа директора предприятия завели уголовное делоФото: Евгения ГРЕБЕНИК
Изменить размер текста:

Следственным отделом по г. Кимры СУ СК РФ по Тверской области возбуждено уголовное дело в отношении генерального директора ОАО "МДС-Микро", подозреваемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 145.1 УК РФ и ч. 2 ст. 145.1 УК РФ.

По версии следствия, в период с 26 октября 2018 года по 20 марта 2020 года, руководитель более двух месяцев не платил заработную плату 62 работникам предприятия. За указанный период задолженность составила свыше 8 млн. рублей.

В обстоятельствах произошедшего разбираются следователи.

- Допрашиваются сотрудники предприятия, изымается бухгалтерская документация, назначено проведение ряда судебных экспертиз, - сообщили в пресс-службе регионального СКР.

Расследование уголовного дела продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Режим повышенной готовности в Тверской области из-за коронавируса: Россельхозадзор приостановил проверки юрлиц
В Тверской области рабочий, выполняя ремонт, обокрал хозяина квартиры
Во время пожара в Вышневолоцком городском округе Тверской области сгорели одиннадцать строений
На ремонт дорог Тверской области добавили 1,2 млрд рублей из остатков
Сильный природный пожар в Тверской области тушат с помощью вертолета
Режим повышенной готовности из-за коронавируса в Тверской области: опубликован список интернет-сайтов для читателей «Горьковки»
Режим повышенной готовности в Тверской области из-за коронавируса: в увеселительных заведениях гражданам запретили курить кальян
В Тверской области спасатели тушили пожар на пилораме
Житель Тверской области избил и оставил умирать в бытовке пьяного приятеля
Директор предприятия в Кимрах задолжал сотрудникам более восьми миллионов рублей
Прокуратура помогла сироте получить жилье в Твери
Жители Тверской области могут вписать имена своих родственников-ветеранов в "Аллею славы МЧС"
В Тверской области столкнулись три автомобиля
В Торжке Тверской области местный житель распространял наркотики
Житель Тверской области оставил без алиментов несовершеннолетнего сына
Из частного дома жителя Тверской области украли бензоинструменты
Режим повышенной готовности в Тверской области из-за коронавируса: в регионе прошли масштабые учения по предотвращению распространения заболевания
"Черный лесоруб" спилил в Тверской области 59 сосен