Прокуратура помогла сироте получить жилье в Твери

25 Март 2020 2020-03-25T15:57:44+03:00

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Прокуратура Центрального района г. Твери провела проверку и установила, что в отношении 21-летней девушки, оставшейся без попечения родителей, не соблюдаются требования законодательства.

Министерством социальной защиты населения Тверской области сирота включена в список лиц, подлежащих обеспечению жилым помещением, но жилья не имеет.

Прокурор района обратился в суд с исковым заявлением, требование рассмотрено и удовлетворено.

В настоящее время жилищные права сироты восстановлены, ей предоставлена благоустроенная квартира.

ИСТОЧНИК KP.RU