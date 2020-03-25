Прокуратура помогла сироте получить жилье в Твери
Девушк выдал ключи от квартиры
По настоянию прокуратуры сирота получила жилье Фото: архив "КП"
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Прокуратура Центрального района г. Твери провела проверку и установила, что в отношении 21-летней девушки, оставшейся без попечения родителей, не соблюдаются требования законодательства.
Министерством социальной защиты населения Тверской области сирота включена в список лиц, подлежащих обеспечению жилым помещением, но жилья не имеет.
Прокурор района обратился в суд с исковым заявлением, требование рассмотрено и удовлетворено.
В настоящее время жилищные права сироты восстановлены, ей предоставлена благоустроенная квартира.
ИСТОЧНИК KP.RU