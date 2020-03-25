Жители Тверской области могут вписать имена своих родственников-ветеранов в "Аллею славы МЧС"

25 Март 2020 2020-03-25T15:56:24+03:00

Не оставайтесь в стороне, если ваш родственник-ветеран был связан с профессией спасательного и пожарного дела. Фото: ГУ МЧС РФ по Тверской области

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В год 75-летия Победы в Великой Отечественной войне тверские спасатели МЧС запускают акцию «Аллея славы». На официальном сайте Главного управления МЧС России по Тверской области весь 2020-й год будут публиковаться истории героических жизней ветеранов Великой Отечественной, связавших свою биографию с профессиями спасательного и пожарного дела на территории региона.

Эти истории также в появятся на официальных аккаунтах ГУ МЧС по Тверской области в соцсетях, чтобы их увидели как можно больше людей.

А чтобы самих историй было больше, необходима помощь жителей Верхневолжья. Если ваш родственник был ветераном Великой Отечественной войны и служил пожарным (спасателем), не оставайтесь в стороне и присылайте рассказ о нём в пресс-службу Главного управления МЧС России по Тверской области. Не забудьте приложить отсканированные фотографии, фронтовые письма, документы о наградах и поощрениях - в общем всё, что может рассказать о том. каким был ваш родственник.

Писем ждут по электронной почте: mchs.pressa@mail.ru. Материалы также можно опубликовать у себя в соцсетях, снабдив хештегом #аллеяславымчс.

ИСТОЧНИК KP.RU