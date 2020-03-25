В Тверской области столкнулись три автомобиля

25 Март 2020 2020-03-25T15:52:04+03:00

Один человек пострадал при столкновении трех авто Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Изменить размер текста: A A

Авария произошла 25 марта на 11-м км автодороги Вышний Волочек-Бежецк-Сонково, в Вышневолоцком городском округе.

По информации УГИБДД России по Тверской области, на указанном участке столкнулись три автомобиля. Водитель автомобиля "Шкода" при повороте налево не предоставила преимущества "Тойоте", которая ехала во встречном направлении, в свою очередь, "Тойота" столкнулась с "Маздой", выезжавшей с прилегающей дороги.

Признаков алкогольного опьянения у водителей нет. Пострадала пассажирка "Тойоты". Угрозы жизни нет.

ИСТОЧНИК KP.RU