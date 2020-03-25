2020-03-25T15:52:04+03:00
Происшествия

В Тверской области столкнулись три автомобиля

Один человек пострадал
Ольга ТРОФИМОВА
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Один человек пострадал при столкновении трех автоОдин человек пострадал при столкновении трех автоФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Авария произошла 25 марта на 11-м км автодороги Вышний Волочек-Бежецк-Сонково, в Вышневолоцком городском округе.

По информации УГИБДД России по Тверской области, на указанном участке столкнулись три автомобиля. Водитель автомобиля "Шкода" при повороте налево не предоставила преимущества "Тойоте", которая ехала во встречном направлении, в свою очередь, "Тойота" столкнулась с "Маздой", выезжавшей с прилегающей дороги.

Признаков алкогольного опьянения у водителей нет. Пострадала пассажирка "Тойоты". Угрозы жизни нет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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