Житель Тверской области оставил без алиментов несовершеннолетнего сына

25 Март 2020 2020-03-25T13:00:33+03:00

Изменить размер текста: A A

Перед судом предстал 44-летний житель Бельского района. Ранее мужчина был привлечен к административной ответственности за неуплату алиментов на содержание своего несовершеннолетнего ребенка и снова уклонился от выплат. Общая задолженность составила свыше 200 тыс. рублей.

Суд, с учетом мнения государственного обвинителя, признал отца виновным по ч. 1 ст. 157 УК РФ, и назначил ему наказание в виде пяти месяцев исправительных работ с удержанием в доход государства 5% из заработка.

Приговор не вступил в законную силу.

ИСТОЧНИК KP.RU