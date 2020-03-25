Житель Тверской области оставил без алиментов несовершеннолетнего сына
Мужчина задолжал на содержание ребенка 200 тысяч рублей
Отец задолжал сыну более 200 тысяч рублейФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
Изменить размер текста:
Перед судом предстал 44-летний житель Бельского района. Ранее мужчина был привлечен к административной ответственности за неуплату алиментов на содержание своего несовершеннолетнего ребенка и снова уклонился от выплат. Общая задолженность составила свыше 200 тыс. рублей.
Суд, с учетом мнения государственного обвинителя, признал отца виновным по ч. 1 ст. 157 УК РФ, и назначил ему наказание в виде пяти месяцев исправительных работ с удержанием в доход государства 5% из заработка.
Приговор не вступил в законную силу.
ИСТОЧНИК KP.RU