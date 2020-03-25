Из частного дома жителя Тверской области украли бензоинструменты

25 Март 2020 2020-03-25T12:52:09+03:00

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В дежурную часть Калязинского отдела полиции обратился 62-летний житель Московской области. Мужчина сообщил, что из хозпостройки около его дома в деревне Устиново Калязинского района неизвестный украл бензоэлектроинструменты. Ущерб составил более 55 000 рублей.

На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа. В ходе розыска сполицейские установили, что кражу совершил неработающий ранее судимый 52-летний житель Оренбургской области. В полиции мужчина созался в содеянном.

Фигурант задержан. По статье "Кража" возбуждено уголовное дело. Имущество вернули владельцу.

ИСТОЧНИК KP.RU