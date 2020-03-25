"Черный лесоруб" спилил в Тверской области 59 сосен

25 Март 2020 2020-03-25T12:29:51+03:00

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В тверской области сотрудники Управления экономической безопасности совместно с коллегами из ОМВД России по Бологовскому району выявили факт незаконной рубки леса.

На землях государственного фонда РФ в Лыкошинском участковом лесничестве полицейские нашли делянку, на которой злоумышленник незаконно спилил 59 сосен. Ущерб лесного фонда составил более 2 700 000 рублей.

Личность подозреваемогобыла установлена. Им оказался неработающий 34-летний ранее судимый житель деревни Лыкошино Бологовского района. Мужчина сознался в содеянном.

По ч. 3 ст. 260 УК РФ возбуждено уголовное дело. Фигуранту грозит до семи лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU