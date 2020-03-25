Завод в Тверской области ежедневно производит более 280 тысяч медицинских масок
Предприятие "Гекса – нетканые материалы", расположенное в Торопецком районе Тверской области, ежедневно в круглосуточном режиме производит более 280 тысяч штук медицинских масок. Ими обеспечивают учреждения здравоохранения региона и страны в целом.
Вместе с масками на заводе производят одноразовую медицинскую одежду, постельное белье, а также высокотехнологичные композитные нетканые материалы для изготовления хирургических комплектов.
У предприятия есть возможность получить субсидии из федерального бюджета на развитие промышленности.
24 марта на заседании рабочей группы по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции COVID-2019 в Тверской области губернатор Игорь Руденя поручил Министерству экономического развития и Министерству промышленности и торговли сформировать список приоритетных организаций и помочь предприятиям региона принять участие в программах господдержки.
ИСТОЧНИК KP.RU
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