2020-03-25T11:28:39+03:00
Коронавирус Covid-19

Завод в Тверской области ежедневно производит более 280 тысяч медицинских масок

Ими обеспечивают медучреждения региона
Ольга ТРОФИМОВА
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Более 280 тысяч масок ежедневно производит предприятие в Тверской областиБолее 280 тысяч масок ежедневно производит предприятие в Тверской областиФото: Виктор ЛЕВШАКОВ
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Предприятие "Гекса – нетканые материалы", расположенное в Торопецком районе Тверской области, ежедневно в круглосуточном режиме производит более 280 тысяч штук медицинских масок. Ими обеспечивают учреждения здравоохранения региона и страны в целом.

Вместе с масками на заводе производят одноразовую медицинскую одежду, постельное белье, а также высокотехнологичные композитные нетканые материалы для изготовления хирургических комплектов.

У предприятия есть возможность получить субсидии из федерального бюджета на развитие промышленности.

24 марта на заседании рабочей группы по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции COVID-2019 в Тверской области губернатор Игорь Руденя поручил Министерству экономического развития и Министерству промышленности и торговли сформировать список приоритетных организаций и помочь предприятиям региона принять участие в программах господдержки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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