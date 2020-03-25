Режим повышенной готовности в Тверской области из-за коронавируса: в регионе запланировано создать 795 инфекционных коек
Губернатор Игорь Руденя провел заседание рабочей группы по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции COVID-2019 в Тверской области. Рассмотрены вопросы о перепрофилировании коек в медучреждениях для больных коронавирусом, закупки необходимого медоборудования, лекарств, средств защиты.
– Больницы должны быть обеспечены всем необходимым оборудованием. Ещё одна из важных задач – профилактика и недопущение заражения медицинского персонала при проведении всех мероприятий, – сказал Игорь Руденя.
В настоящее время в Тверской области развёрнуты инфекционные госпитали. Проработан вопрос о создании резервных коек на базе тверской городской больницы №6 и Областной клинической больницы в отдельно стоящем корпусе. Планируемый объём – 795 инфекционных коек и 137 реанимационных.
Министерству здравоохранения поручено проработать вопрос о перепрофилировании коек в крупных городах Верхневолжья - Ржеве, Кимрах, Вышневолоцком городском округе, Бологое.
В регионе усиливается материально-техническая база учреждений здравоохранения. 25 марта поступят первые шесть новых аппаратов ИВЛ. Также заключены контракты на поставку другого медоборудования.
ИСТОЧНИК KP.RU
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